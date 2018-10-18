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18.10.2018  19:19   

ДТП на Баварии: водитель ВАЗа решил не пропускать Запорожец (ВИДЕО)

Авария произошла на улице Китаенко.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 17.10.2018 года, около 17 часов, на ул. Китаенко, 4 произошло ДТП без пострадавших.

По предварительной информации водитель автомобиля “ВАЗ-2108”, выполняя поворот налево, не дал дорогу автомобилю “ЗАЗ-110377” , который двигался во встречном направлении в результате чего совершил с ним столкновение.

В ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля “ВАЗ” патрульные составили административный протокол. Собранный материал будет передан в суд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Трэш Харьков (@treshkharkov)

Тэги:  дтп на китаенко, не уступил, харьков, бавария
 
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