19.10.2018 08:40

Гибель известного мотогонщика в Харькове: Подозреваемая в ДТП пытается выйти из-под стражи

Харьковский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы подозреваемого в ДТП, в результате которого погиб 19-рчний Андрей Бессонов



Фото с места ДТП

В суде напомнили, что судья Киевского районного суда Харькова принял решение о взятии подозреваемую в ДТП под стражу без залога. 27 сентября суд продлил срок содержания под стражей до 25 ноября. Однако защита подозреваемой обжаловала указанное решение.

«В судебном заседании адвокат потерпевших заявил ходатайство об отказе в принятии к рассмотрению апелляционной жалобы защитника подозреваемой, считая ее направленным в суд ненадлежащим представителем почтовой курьерской службы, - отметили в суде. - Для выяснения данных обстоятельств судебная коллегия решила отложить рассмотрение апелляции и сделать соответствующий запрос».

Рассмотрение апелляции продолжится 29 октября.

По предварительным данным, 58-летняя водитель автомобиля Toyota допустила наезд на мальчика, который передвигался на велосипеде. В тяжелом и бессознательном состоянии он был доставлен в больницу. Не приходя в сознание, 19-летний харьковчанин умер.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Позже стало известно, что погибшим в результате ДТП в центре Харькова оказался мотогонщик Андрей Бессонов.