Под Харьковом в ночной аварии погиб водитель (ФОТО)

В Харьковской области полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария на 454 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский возле поселка Нестеренки Харьковского района произошла вчера, 18 октября.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что 42-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с транспортным средством Mitsubishi. В результате происшествия водитель ВАЗ погиб. 47-летний водитель иномарки от госпитализации отказался.
Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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