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19.10.2018  09:15   

Под Харьковом в ночной аварии погиб водитель (ФОТО)

В Харьковской области полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек


//hk.npu.gov.ua
Фото с места аварии

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария на 454 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский возле поселка Нестеренки Харьковского района произошла вчера, 18 октября.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что 42-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с транспортным средством Mitsubishi. В результате происшествия водитель ВАЗ погиб. 47-летний водитель иномарки от госпитализации отказался.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, авария, харьков, тройное, гибель, протокол
 
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