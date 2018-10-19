19.10.2018 09:15

Под Харьковом в ночной аварии погиб водитель (ФОТО)

В Харьковской области полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек



//hk.npu.gov.ua

Фото с места аварии

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария на 454 километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский возле поселка Нестеренки Харьковского района произошла вчера, 18 октября.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что 42-летний водитель ВАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с транспортным средством Mitsubishi. В результате происшествия водитель ВАЗ погиб. 47-летний водитель иномарки от госпитализации отказался.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.