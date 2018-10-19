Нетрезвого мужчину сбили на пешеходном переходе возле цирка (ФОТО)

Наезд произошел 18 октября около 21:40 на площади Ирины Бугримовой, 1.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 28-летний водитель автоммобиля Opel на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину.
В результате 36-летнего пешехода доставили в больницу с легкими телесными повреждениями, ссадинами, в состоянии алкогольного опьянения.
Информация внесена Журнал единого учета.
Обстоятельства происшествия устанавливает следствие группа.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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