Главная Новости Криминал и происшествия Нетрезвого мужчину сбили на пешеходном переходе возле цирка (ФОТО)
19.10.2018  10:29   

Нетрезвого мужчину сбили на пешеходном переходе возле цирка (ФОТО)

Наезд произошел 18 октября около 21:40 на площади Ирины Бугримовой, 1.


// Трэш Харьков

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, 28-летний водитель автоммобиля Opel на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину.

В результате 36-летнего пешехода доставили в больницу с легкими телесными повреждениями, ссадинами, в состоянии алкогольного опьянения.

Информация внесена Журнал единого учета.

Обстоятельства происшествия устанавливает следствие группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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