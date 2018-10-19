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19.10.2018  10:37   

На Одесской возле «Класса» побились иномарки (ФОТО)

Столкновение произошло около одиннадцати часов вечера 18 октября на проспекте Гагарина, 178.


// Трэш Харьков

Участниками происшествия стали автомобили KIA и Nissan Leaf, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

В результате аварии никто не пострадал, машины получии механические повреждения.

Патрульные собрали первичные материалы, обстоятельства ДТП установит следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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