На Одесской возле «Класса» побились иномарки (ФОТО)

Столкновение произошло около одиннадцати часов вечера 18 октября на проспекте Гагарина, 178.
Участниками происшествия стали автомобили KIA и Nissan Leaf, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
В результате аварии никто не пострадал, машины получии механические повреждения.
Патрульные собрали первичные материалы, обстоятельства ДТП установит следствие.
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Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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