19.10.2018 12:19

Отчим, изнасиловавший 16-летнюю падчерицу, взят под стражу

Преступление произошло в Шевченковском районе города.



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Как сообщает Прокуратура Харьковской области, по ее требованию Дзержинский районный суд Харькова взял под стражу без права внесения залога 40-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней падчерицы (ч. 2 ст.153 УК Украины).

Как рассказала руководитель Харьковской местной прокуратуры № 1 Екатерина Шевцова, происшествие случилось в Шевченковском районе города.



По данным следствия, отчим, угрожая насилием, неестественным способом изнасиловал 16-летнюю падчерицу.

Матери девушки в это время дома не было.



Боясь дальнейших издевательств, 11-классница сразу обратилась в полицию.



По предварительным данным, ребенок неоднократно жаловался матери на домогательства со стороны отчима.

Однако она не верила дочери, защищая мужа.



Досудебное расследование продолжается. Назначены необходимые экспертизы.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей матерью девушки.