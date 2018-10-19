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19.10.2018  12:49   

Харьковчанин поразбойничал в Черкасской области

За разбой его будут судить в Умани.


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Как сообщает Рідний Край, в апреле 2016 группа мужчин, вооруженных травматическими пистолетами, на автодороге «Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка», вблизи одного из сел Уманского района Черкасской области, угрожая применением оружия в отношении семи пострадавших, совершили разбойное нападение и открыто завладели денежными средствами потерпевших в сумме: 4250 долларов США, 123 000 гривен, 110 польских злотых и четырьмя мобильными телефонами. При этом в результате применения указанного оружия  нанесли огнестрельные ранения трем пострадавшим.

 В марте 2017 Уманской местной прокуратурой обвинительный акт в отношении 4-х человек направлен в Уманский горрайонный суд Черкасской области по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.  187 (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц, направленный на завладение имуществом в крупных размерах) и ч.1 ст.  263 (ношение, хранение, приобретение, боевых припасов и взрывчатых устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.

По данным уголовного производства Уманской местной прокуратурой в отношении одного из грабителей, а именно, 46-летнего уроженца города Харьков, который был установлен, но находился в розыске, материалы были выделены в другое уголовное производство.

 В июне 2018 на основании постановления Уманского районного суда указанный мужчина был задержан и местной прокуратурой ему было сообщено о подозрении.

 Сейчас Уманской местной прокуратурой по результатам досудебного расследования обвинительный акт в уголовном производстве в отношении 46-летнего мужчины по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.  187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни или здоровья лица, подвергшегося нападению, совершенное по предварительному сговору группой лиц, направленный на завладение имуществом в крупных размерах) утвержден и направлен в суд.

 Прокуратурой принимаются меры для обеспечения рассмотрения дела в суде в разумные сроки.

 За совершенное злоумышленникам грозит максимальная мера наказания в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Источник:   Рідний Край
 Тэги:  разбой на дороге, суд, харьков, прокуратура
 
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