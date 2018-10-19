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19.10.2018  13:48   

Изнасилование 16-летней падчерицы: новые подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Отчим грозил девушке, что выгонит ее из дома.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ  Нацполиции, подозреваемый запугал 16-летнюю падчерицу тем, что выгонит из дома, если она не вступит с ним в половую связь.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 17 октября от соседки потерпевшей.

Полицейским заявительница сообщила, что к ней прибежала девочка, жительница дома, и рассказала о развратных действиях со стороны отчима.

После услышанного женщина вызвала полицию.

По словам  начальника Шевченковского отдела полиции Эдуарда Коваленко, на место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские установили, что вечером 40-летний отчим, угрожая падчерице, склонил ее к половым отношениям.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  изнасилование отчимом, 16-летняя падчерица, харьков
 
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