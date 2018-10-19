Изнасилование 16-летней падчерицы: новые подробности от полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Отчим грозил девушке, что выгонит ее из дома.
Как сообщает ГУ Нацполиции, подозреваемый запугал 16-летнюю падчерицу тем, что выгонит из дома, если она не вступит с ним в половую связь.
Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Шевченковского отдела полиции 17 октября от соседки потерпевшей.
Полицейским заявительница сообщила, что к ней прибежала девочка, жительница дома, и рассказала о развратных действиях со стороны отчима.
После услышанного женщина вызвала полицию.
По словам начальника Шевченковского отдела полиции Эдуарда Коваленко, на место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы. Полицейские установили, что вечером 40-летний отчим, угрожая падчерице, склонил ее к половым отношениям.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Следственные действия продолжаются.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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