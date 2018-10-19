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19.10.2018  14:49   

В Харькове пропал 16-летний парень (ФОТО)

Саша Рафальский ушел из дома почти год назад.


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Как сообщает страница розыска детей ГУ Нацполиции, пропал 16-летний подросток Саша Рафальский, Харьков.

Парень ушел из дома 10.10.2017 и не вернулся.

Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см, худощавый, темно-русые волосы, голубые глаза.

 Был одет: синий жилет, черный спортивный костюм с белыми вставками, темно-синяя футболка с красной окантовкой, белые кроссовки.

 Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Саши, просим позвонить (057) 738-30-24, 063-720-2175, 102,

 0502811584 волонтер поиска Сергей

 

Тэги:  пропал 16-летний парень, рафальский, харьков
 
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