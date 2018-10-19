В Харькове пропал 16-летний парень (ФОТО)

Саша Рафальский ушел из дома почти год назад.
Как сообщает страница розыска детей ГУ Нацполиции, пропал 16-летний подросток Саша Рафальский, Харьков.
Парень ушел из дома 10.10.2017 и не вернулся.
Приметы: на вид 16 лет, рост 170 см, худощавый, темно-русые волосы, голубые глаза.
Был одет: синий жилет, черный спортивный костюм с белыми вставками, темно-синяя футболка с красной окантовкой, белые кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Саши, просим позвонить (057) 738-30-24, 063-720-2175, 102,
0502811584 волонтер поиска Сергей
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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