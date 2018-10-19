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19.10.2018  13:53   

Ночью на Героев Сталинграда столкнулись автомобили (ФОТО)

18 октября около одиннадцати часов вечера на проспекте Героев Сталинграда, 25/2 произошло ДТП без пострадавших.


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Патрульные установили, что водитель автомобиля Daewoo Lanos при повороте налево не пропустил встречный автомобиль ВАЗ 2108, в результате чего произошло столкновение.

Пострадавших в ДТП нет.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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