19.10.2018 13:53

Ночью на Героев Сталинграда столкнулись автомобили (ФОТО)

18 октября около одиннадцати часов вечера на проспекте Героев Сталинграда, 25/2 произошло ДТП без пострадавших.



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Патрульные установили, что водитель автомобиля Daewoo Lanos при повороте налево не пропустил встречный автомобиль ВАЗ 2108, в результате чего произошло столкновение.



Пострадавших в ДТП нет.



На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Вину водителя определит суд.