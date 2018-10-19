Ночью на Героев Сталинграда столкнулись автомобили (ФОТО)

18 октября около одиннадцати часов вечера на проспекте Героев Сталинграда, 25/2 произошло ДТП без пострадавших.
Патрульные установили, что водитель автомобиля Daewoo Lanos при повороте налево не пропустил встречный автомобиль ВАЗ 2108, в результате чего произошло столкновение.
Пострадавших в ДТП нет.
На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Вину водителя определит суд.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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