Главная Новости Криминал и происшествия В селе под Харьковом женщина упала в яму и сломала ногу (ФОТО)
19.10.2018  15:28   

В селе под Харьковом женщина упала в яму и сломала ногу (ФОТО)

ЧП произошло во дворе частного домовладения поселка Малиновка Чугуевского района.


// ГСЧС

Днем 18 октября спасателям сообщили, что 68-летняя женщина упала в трехметровую яму во дворе своего дома. При падении она сломала ногу, получила сотрясение головного мозга и нуждается в квалифицированной помощи спасателей.

К месту происшествия прибыл дежурный караул службы спасения.

Спасатели, используя веревки, металлическую лестницу и специальные спасательные устройства, спустились на дно ямы, где лежала женщина, обвязали ее и подняли на поверхность.

В дальнейшем бригада медиков госпитализировала пострадавшую в Харьковскую городскую больницу скорой  и неотложной помощи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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