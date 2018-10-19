19.10.2018 15:28

В селе под Харьковом женщина упала в яму и сломала ногу (ФОТО)

ЧП произошло во дворе частного домовладения поселка Малиновка Чугуевского района.



// ГСЧС

Днем 18 октября спасателям сообщили, что 68-летняя женщина упала в трехметровую яму во дворе своего дома. При падении она сломала ногу, получила сотрясение головного мозга и нуждается в квалифицированной помощи спасателей.



К месту происшествия прибыл дежурный караул службы спасения.

Спасатели, используя веревки, металлическую лестницу и специальные спасательные устройства, спустились на дно ямы, где лежала женщина, обвязали ее и подняли на поверхность.

В дальнейшем бригада медиков госпитализировала пострадавшую в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.