В селе под Харьковом женщина упала в яму и сломала ногу (ФОТО)

ЧП произошло во дворе частного домовладения поселка Малиновка Чугуевского района.
Днем 18 октября спасателям сообщили, что 68-летняя женщина упала в трехметровую яму во дворе своего дома. При падении она сломала ногу, получила сотрясение головного мозга и нуждается в квалифицированной помощи спасателей.
К месту происшествия прибыл дежурный караул службы спасения.
Спасатели, используя веревки, металлическую лестницу и специальные спасательные устройства, спустились на дно ямы, где лежала женщина, обвязали ее и подняли на поверхность.
В дальнейшем бригада медиков госпитализировала пострадавшую в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
влажн.:
давл.:
ветер: