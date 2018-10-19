Тройное ДТП в центре Харькова: есть пострадавший (ФОТО)

На улице Гончара, 5 около шести часов вечера 18 октября произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Там столкнулись автомобили ВАЗ, Renault и Chevrolet.
В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя автомобиля ВАЗ, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-опeративная группа.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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