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19.10.2018  16:04   

Тройное ДТП в центре Харькова: есть пострадавший (ФОТО)

На улице Гончара, 5 около шести часов вечера 18 октября произошло ДТП с участием трех автомобилей.


// Патрульная полиция

Там столкнулись автомобили ВАЗ, Renault и Chevrolet.

В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя автомобиля ВАЗ, сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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