Пьяный мужчина выпал из окна на Северной Салтовке (ФОТО)

Тело 26-летнего мужчины было обнаружено 18 октября около 19.00 возле многоэтажки по улице Метростроителей.

На место происшествия выезжали руководители Киевского отдела полиции и следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина выпал из окна собственной квартиры, расположенной на шестом этаже. Следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. Полицию вызвала сестра погибшего, которая сообщила, что ее брат находился в состоянии алкогольного опьянения. Предсмертной записки не оставил.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области