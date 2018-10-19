Пьяный мужчина выпал из окна на Северной Салтовке (ФОТО)

18 октября около 19.00 возле многоэтажки по улице Метростроителей обнаружили тело 26-летнего мужчины.
Тело 26-летнего мужчины было обнаружено 18 октября около 19.00 возле многоэтажки по улице Метростроителей.
На место происшествия выезжали руководители Киевского отдела полиции и следственно-оперативная группа. Установлено, что мужчина выпал из окна собственной квартиры, расположенной на шестом этаже. Следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. Полицию вызвала сестра погибшего, которая сообщила, что ее брат находился в состоянии алкогольного опьянения. Предсмертной записки не оставил.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Полицейские установили, что мужчина выпал из окна собственной квартиры, расположенной на шестом этаже.
Следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. Полицию вызвала сестра погибшего, которая сообщила, что ее брат находился в состоянии алкогольного опьянения. Предсмертной записки не оставил.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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