Главная Новости Криминал и происшествия Ночь с трупом: незнакомец убил человека на глазах собутыльницы-хозяйки и продолжил с ней выпивать (ФОТО)
19.10.2018  15:49   

Ночь с трупом: незнакомец убил человека на глазах собутыльницы-хозяйки и продолжил с ней выпивать (ФОТО)

Только на утро женщина, удивившись трупу в доме, поняла, что произошло.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, утром 18 октября в полицию поступило заявление жительницы поселка Циркуны.

Женщина сообщила, что накануне вечером малознакомый мужчина у заявительницы дома убил ее 66-летнего односельчанина.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что вечером к женщине в гости пришли двое мужчин.

Во время совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры 42-летний мужчина нанес несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища 66-летнему товарищу.

После чего хозяйка дома и злоумышленник продолжили употреблять спиртные напитки.

Утром женщина обнаружила тело мужчины без признаков жизни и позвонила в полицию.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника - 42-летнего местного жителя. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  убийство, харьков
 
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