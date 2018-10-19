19.10.2018 15:49

Ночь с трупом: незнакомец убил человека на глазах собутыльницы-хозяйки и продолжил с ней выпивать (ФОТО)

Только на утро женщина, удивившись трупу в доме, поняла, что произошло.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, утром 18 октября в полицию поступило заявление жительницы поселка Циркуны.

Женщина сообщила, что накануне вечером малознакомый мужчина у заявительницы дома убил ее 66-летнего односельчанина.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что вечером к женщине в гости пришли двое мужчин.

Во время совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры 42-летний мужчина нанес несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища 66-летнему товарищу.

После чего хозяйка дома и злоумышленник продолжили употреблять спиртные напитки.

Утром женщина обнаружила тело мужчины без признаков жизни и позвонила в полицию.



В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника - 42-летнего местного жителя. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.



С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.