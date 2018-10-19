Ночь с трупом: незнакомец убил человека на глазах собутыльницы-хозяйки и продолжил с ней выпивать (ФОТО)

Только на утро женщина, удивившись трупу в доме, поняла, что произошло.
Как сообщает ГУ Нацполиции, утром 18 октября в полицию поступило заявление жительницы поселка Циркуны.
Женщина сообщила, что накануне вечером малознакомый мужчина у заявительницы дома убил ее 66-летнего односельчанина.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Установлено, что вечером к женщине в гости пришли двое мужчин.
Во время совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры 42-летний мужчина нанес несколько ударов руками и ногами в область головы и туловища 66-летнему товарищу.
После чего хозяйка дома и злоумышленник продолжили употреблять спиртные напитки.
Утром женщина обнаружила тело мужчины без признаков жизни и позвонила в полицию.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника - 42-летнего местного жителя. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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