19.10.2018 16:16

Тюремный скандал: в Темновской колонии охранники избили заключенного (ФОТО, ВИДЕО)

По мнению осужденного причиной издевательств над ним являются его жалобі по поводу избиений со стороны первого заместителя начальника колонии.



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Как сообщают в соцсетях, в Темновской исправительной колонии избили осужденного и утаивали от общественности это преступление!

18.10.2018 года, нам стало известно о избиении сотрудниками учреждения осужденного Мамедова Анатолия Владимировича.



Вечером, 28 августа 2017 года, первый заместитель начальника колонии Арзуманов В.С., начальник оперативного отдела Бакуменко А.А., начальник отдела надзора и безопасности Ключко А.А., старший оперативник Левченко А.Л. привели осужденного Мамедова А.В. в отдельный кабинет.

После чего, вышеупомянутые сотрудники колонии применяя физическую силу положили осужденного на матрас и начали выламывать ему суставы на руках и ногах, поочередно били руками по голове. Кроме этого, Арзуманов В.С. прыгал ногами на лежачего осужденного. Издевательства длились примерно 30-40 минут, пока Мамедов А.В. не потерял сознание.



Осужденный считает, что причиной издевательств над ним является факт его жалоб по поводу избиений со стороны первого заместителя начальника колонии – Арзуманова В.С.



Отметим также, что Мамедов А.В. 23.08.2017 года общался с прокурором, который приходил к нему по его жалобе, но именно после общения с прокурором произошло избиение осужденного.



Мы будем осуществлять общественный контроль и наблюдать за ходом расследования по факту этого преступления. Избиения осужденного Мамедова не должны остаться безнаказанными!

Будем ждать начала расследования и просим всех сделать репост видео, тем самым привлечь общественное внимание к данной проблеме.