Любительница сладкого попыталась разбогатеть, ограбив продавщицу (ФОТО)

Покупательница конфет хотела убежать, выхватив деньги, но ее задержали прохожие.
Ка сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 17 октября около 18.00.
Женщина покупала в киоске конфеты и протянула продавщице 500 гривен.
Та отсчитала сдачу в сумме 400 гривен, но злоумышленница спрятала свои деньги, схватила с прилавка остальные и пыталась убежать.
Женщину поймали прохожие и удерживали до приезда сотрудников полиции.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Если верить синоптикам, сегодня – последний жаркий день осени. Наслаждайтесь солнечным днем, вечером небо уже затянется тучами.
По народному календарю сегодня Фомин день – когда подводили итоги года.
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