Главная Новости Криминал и происшествия Любительница сладкого попыталась разбогатеть, ограбив продавщицу (ФОТО)
19.10.2018  16:49   

Любительница сладкого попыталась разбогатеть, ограбив продавщицу (ФОТО)

Покупательница конфет хотела убежать, выхватив деньги, но ее задержали прохожие.


hk.npu.gov.ua

Ка сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 17 октября около 18.00.

Женщина покупала в киоске конфеты и протянула продавщице 500 гривен.

Та отсчитала сдачу в сумме 400 гривен, но злоумышленница спрятала свои деньги, схватила с прилавка остальные и пыталась убежать.

Женщину поймали прохожие и удерживали до приезда сотрудников полиции.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  ограбление, киоск, харьков
 
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