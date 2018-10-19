19.10.2018 16:49

Любительница сладкого попыталась разбогатеть, ограбив продавщицу (ФОТО)

Покупательница конфет хотела убежать, выхватив деньги, но ее задержали прохожие.



hk.npu.gov.ua

Ка сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 17 октября около 18.00.

Женщина покупала в киоске конфеты и протянула продавщице 500 гривен.

Та отсчитала сдачу в сумме 400 гривен, но злоумышленница спрятала свои деньги, схватила с прилавка остальные и пыталась убежать.

Женщину поймали прохожие и удерживали до приезда сотрудников полиции.



Вещественные доказательства изъяты.



Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.