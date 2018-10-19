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19.10.2018  18:19   

Задержан сбежавший водитель-убийца пешехода (ФОТО)

Разыскивавшийся убийца виновник смертельного ДТП попал в руки правоохранителей и может сесть на 8 лет.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в Харькове правоохранители задержали мужчину, который находился в розыске по подозрению в убийстве пешехода.

Напомним, что трагедия произошла 12 августа около 02:15 на пересечении улицы Деревянко и подъездной дороги к улице Кипарисовой.

Водитель автомобиля Audi на иностранной регистрации с номерами BFH 383 совершил наезд на 46-летнего мужчину, после чего скрылся.

Разбитую машину с проломленным лобовым стеклом и помятой крышей злоумышленник бросил на месте происшествия.

От полученных травм пострадавший скончался.

По данным силовиков, за рулем авто находился Андрей Острянин 1989 года рождения. В октябре полиция объявила фигуранта в розыск.

Сегодня, 19 октября, силовики сообщили о том, что подозреваемый задержан. Теперь ему может грозить до 8 лет лишения свободы по статье 286 УК Украины ("нарушение ПДД").

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  задержан, водитель-убийца, харьков
 
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