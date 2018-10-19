Телефонный мошеннник обманул бабушку на 60 тысяч гривен

Харьковчанка через банкомат перечислила средства на карту мошенников.

18 октября в Слободской отдел полиции обратилась 69-летняя жительница района. Она рассказала, что к ней позвонил неизвестный. Злоумышленник представился работником полиции и сообщил, что ее сын задержан за совершение уголовного преступления. Женщина сразу пошла к ближайшему банкомату и перечислила средства на карту мошенников. После чего потерпевшая решила позвонить сыну, который сказал, что в полицию не попадал.

Сейчас полицейские разыскивают человека, причастного к преступлению.

Уважаемые граждане, если вы получили такой звонок от неизвестного лица, ни в коем случае не впадайте в панику. Сосредоточьтесь и задайте ему ряд прямых вопросов. Они должны быть такими, ответы на которые знаете только вы и ваш родственник. Также для проверки вы можете попросить описать свой внешний вид. Ни при каких обстоятельствах не говорите о наличии у вас денег и не передавайте средства неизвестным лицам. Не переводите средства на чужие счета, не называйте свой адрес, куда могут приехать сомнительные люди, чтобы забрать деньги. Помните, что злоумышленники пользуются вашим растерянным эмоциональным состоянием исключительно в собственных целях.

Работники ГУНП в Харьковской области призывают граждан быть внимательными и бдительными. Берегите себя и свое имущество!