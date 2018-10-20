20.10.2018 10:52

16-летний парень утонул на рыбалке

В пятницу подросток пошел на пруд ловить рыбу и не вернулся.



// Нацполиция

Около пяти часов дня 19 октября в Золочевское отделение полиции сообщили, что в пруду села Писаревка утонул несовершеннолетний.



По сведениям полиции, 16-летний местный житель около часа дня пошел на пруд рыбачить с лодки.



Около 16:30 отец отправился на поиски ребенка. Посреди пруда он увидел пустую лодку, а неподалеку – тело сына.



Мужчина самостоятельно вытащил его на берег и вызвал полицию.



Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».



В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия.