16-летний парень утонул на рыбалке

В пятницу подросток пошел на пруд ловить рыбу и не вернулся.
Около пяти часов дня 19 октября в Золочевское отделение полиции сообщили, что в пруду села Писаревка утонул несовершеннолетний.
По сведениям полиции, 16-летний местный житель около часа дня пошел на пруд рыбачить с лодки.
Около 16:30 отец отправился на поиски ребенка. Посреди пруда он увидел пустую лодку, а неподалеку – тело сына.
Мужчина самостоятельно вытащил его на берег и вызвал полицию.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия.
Сегодня как никогда хочется дать волю лени. Если есть такая возможность, устройте пассивный отдых – время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию.
После недели рекордно высоких температур октябрь решил вспомнить, что он – осенний месяц, и на выходных немного похолодает.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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