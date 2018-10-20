Главная Новости Криминал и происшествия 16-летний парень утонул на рыбалке
20.10.2018  10:52   

16-летний парень утонул на рыбалке

В пятницу подросток пошел на пруд ловить рыбу и не вернулся.


// Нацполиция

Около пяти часов дня 19 октября в Золочевское отделение полиции сообщили, что в пруду села Писаревка утонул несовершеннолетний.

По сведениям полиции, 16-летний местный житель около часа дня пошел на пруд рыбачить с лодки.

Около 16:30 отец отправился на поиски ребенка. Посреди пруда он увидел пустую лодку, а неподалеку – тело сына.

Мужчина самостоятельно вытащил его на берег и вызвал полицию.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые следственные действия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  утонул, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.08 Криминал и происшествия Харьковский студент утонул в Азовском море 20.08 Криминал и происшествия Харьковчанин утонул в Азовском море 14.08 Криминал и происшествия В Журавлевском гидропарке утонул мужчина
 
 

Видео

Игорь Терехов: Реконструкция второй очереди сада Шевченко на завершающем этапе
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 