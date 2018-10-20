Возле метро «Индустриальная» сбили пешехода

Авария произошла около двух часов ночи 20 октября 2018 года, на проспекте Московском, 274-в.
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на пешехода-мужчину.
Пострадавшего пешехода медики госпитализировали в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
Сегодня как никогда хочется дать волю лени. Если есть такая возможность, устройте пассивный отдых – время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию.
После недели рекордно высоких температур октябрь решил вспомнить, что он – осенний месяц, и на выходных немного похолодает.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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