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20.10.2018  13:41   

Возле метро «Индустриальная» сбили пешехода

Авария произошла около двух часов ночи 20 октября 2018 года, на проспекте Московском, 274-в.


// Facebook

Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на пешехода-мужчину.

Пострадавшего пешехода медики госпитализировали в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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