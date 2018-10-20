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20.10.2018  14:12   

Ночью на Салтовке сожгли иномарку (ФОТО)

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.


// Трэш Харьков

По их словам, автомобиль Audi сгорел в ночь на 20 октября на проспекте Тракторостроителей.

О пострадавших не сообщается.

Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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