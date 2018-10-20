Ночью на Салтовке сожгли иномарку (ФОТО)

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
По их словам, автомобиль Audi сгорел в ночь на 20 октября на проспекте Тракторостроителей.
О пострадавших не сообщается.
Сегодня как никогда хочется дать волю лени. Если есть такая возможность, устройте пассивный отдых – время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию.
После недели рекордно высоких температур октябрь решил вспомнить, что он – осенний месяц, и на выходных немного похолодает.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
влажн.:
давл.:
ветер: