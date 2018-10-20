Как полиция на Барабашово нелегалов искала

Участковые офицеры Киевского отдела полиции провели рейд на ТЦ «Барабашово».
Правоохранители вместе с сотрудниками Гострады проинспектировали официальность трудоустройства наемных работников на территории торгового центра.
В ходе проверки было выявлено, что физическое лицо-предприниматель нанял на работу двух рабочих без надлежащего оформления трудовых отношений.
За нарушение законодательства на недобросовестного предпринимателя было наложено финансовое обязательство в размере 240 000 гривен.
Сегодня как никогда хочется дать волю лени. Если есть такая возможность, устройте пассивный отдых – время от времени организму нужно расслабляться, чтобы накопить энергию.
После недели рекордно высоких температур октябрь решил вспомнить, что он – осенний месяц, и на выходных немного похолодает.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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