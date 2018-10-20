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20.10.2018  16:15   

Как полиция на Барабашово нелегалов искала

Участковые офицеры Киевского отдела полиции провели рейд на ТЦ «Барабашово».


// Нацполиция

Правоохранители вместе с сотрудниками Гострады проинспектировали официальность трудоустройства наемных работников на территории торгового центра.

В ходе проверки было выявлено, что физическое лицо-предприниматель нанял на работу двух рабочих без надлежащего оформления трудовых отношений.

За нарушение законодательства на недобросовестного предпринимателя было наложено финансовое обязательство в размере 240 000 гривен.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нелегалы, рейд, полиция, харьков
 
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