На Клочковской сбили насмерть пешехода

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 21 октября Сегодня особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное. Поездки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются.

Прогноз погоды в Харькове на выходные После недели рекордно высоких температур октябрь решил вспомнить, что он – осенний месяц, и на выходных немного похолодает.