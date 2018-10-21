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21.10.2018  10:54   

На Клочковской сбили насмерть пешехода

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа.


// Facebook

ДТП произошло около десяти часов вечера 20 октября на ул. Клочковской, 222.

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda совершил наезд на мужчину.

Пешеход (мужчина) погиб на месте.

Тэги:  дтп, харьков
 
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