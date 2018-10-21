На Клочковской сбили насмерть пешехода

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-опeративна группа.
ДТП произошло около десяти часов вечера 20 октября на ул. Клочковской, 222.
По предварительной информации, водитель автомобиля Honda совершил наезд на мужчину.
Пешеход (мужчина) погиб на месте.
Сегодня особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное. Поездки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются.
После недели рекордно высоких температур октябрь решил вспомнить, что он – осенний месяц, и на выходных немного похолодает.
В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.
влажн.:
давл.:
ветер: