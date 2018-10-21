21.10.2018 11:01

Под Харьковом горит зернохранилище (ФОТО)

В настоящее время огонь локализован, пожарные тушат остаточные очаги возгорания.



// ГСЧС

О пожаре на территории частного сельскохозяйственного предприятия в селе Гавриловка Барвенковского района сообщили около часа ночи 21 октября.

Предприятие занималось хранением сельскохозяйственной продукции. Пожар возник в складском здании с семенами подсолнечника и быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.



Первыми в бой с огнем вступили добровольцы добровольной пожарной команды данного предприятия на своей автоцистерне. Вскоре на место происшествия прибыли спасатели пожарно-спасательной части ГСЧС из г. Барвенково.

К тому времени два складских здания уже горели полностью на площади 800 кв.м и существовала угроза распространения огня на соседние. Сложности в пожаротушении придавало большое горюче нагрузки внутри складов. В одном из них хранилось 1795 тонн подсолнечника, в другом - 1679 тонн пшеницы.



Учитывая данные обстоятельства, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства. К тушению пожара дополнительно привлечено еще 2 пожарных подразделения из г. Лозовая и поселка Близнюки, а также пожарный поезд из г. Славянска. В очаг горения и защиту соседних складов было подано 5 пожарных стволов.



Благодаря оперативным действиям спасателей в 02:20 пожар удалось локализовать и отвести угрозу распространения пламени на рядом расположенные склады.



Сейчас на месте происшествия работают 22 человека личного состава ГСЧС, добровольцы, 5 пожарных автоцистерн и команда пожарного поезда.



Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливаются.