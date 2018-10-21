Главная Новости Криминал и происшествия На Журавлевском мосту сбили пешехода
21.10.2018  11:26   

На Журавлевском мосту сбили пешехода

Около двух часов ночи 21 октября патрульные получили информацию о ДТП на Журавлевском моста.


// Google Maps

По преждварительной информации, водитель автомобиля Geely совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП мeдики госпитализировали пешехода (мужчину) в больницу.

Событие оформляла следственно-опeративна группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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