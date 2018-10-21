На Журавлевском мосту сбили пешехода

Около двух часов ночи 21 октября патрульные получили информацию о ДТП на Журавлевском моста.
По преждварительной информации, водитель автомобиля Geely совершил наезд на пешехода.
В результате ДТП мeдики госпитализировали пешехода (мужчину) в больницу.
Событие оформляла следственно-опeративна группа.
Сегодня особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное. Поездки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются.
После недели рекордно высоких температур октябрь решил вспомнить, что он – осенний месяц, и на выходных немного похолодает.
В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.
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