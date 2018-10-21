21.10.2018 11:29

Грибника убило упавшим деревом под Харьковом

Вблизи поселка Старица Волчанского района во время сбора грибов на двух мужчин упало дерево.



// Depositphotos

20 октября в 16.52 в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи из леса были доставлены двое братьев, 23 и 30-летние жители города Волчанск.

Не приходя в сознание 23-летний парень скончался в больнице.

Предварительно установлено, что на парней в лесу во время сбора грибов упало дерево.



Сейчас следователями решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются.