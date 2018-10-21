Грибника убило упавшим деревом под Харьковом

Вблизи поселка Старица Волчанского района во время сбора грибов на двух мужчин упало дерево.
20 октября в 16.52 в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи из леса были доставлены двое братьев, 23 и 30-летние жители города Волчанск.
Не приходя в сознание 23-летний парень скончался в больнице.
Предварительно установлено, что на парней в лесу во время сбора грибов упало дерево.
Сейчас следователями решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются.
Сегодня особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное. Поездки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются.
После недели рекордно высоких температур октябрь решил вспомнить, что он – осенний месяц, и на выходных немного похолодает.
В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.
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