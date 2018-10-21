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21.10.2018  11:29   

Грибника убило упавшим деревом под Харьковом

Вблизи поселка Старица Волчанского района во время сбора грибов на двух мужчин упало дерево.


// Depositphotos

20 октября в 16.52 в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи из леса были доставлены двое братьев, 23 и 30-летние жители города Волчанск.

Не приходя в сознание 23-летний парень скончался в больнице.

Предварительно установлено, что на парней в лесу во время сбора грибов упало дерево.

Сейчас следователями решается вопрос о квалификации события согласно Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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