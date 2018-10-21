В частном дворе Харькова сгорел автомобиль (ФОТО)

Предварительна версия – поджог.
Пожар произошел около четырех часов ночи 21 октября во дворе частного дома о улице Териховской. Там горел автомобиль ВАЗ 21104.
Когда спасатели прибыли на вызов, огонь охватил 6 кв.м автомобиля. Существовала серьезная угроза для расположенного почти вплотную одноэтажного жилого дома, гаража и еще двух автомобилей. Спасатели оперативно подали на тушение огня и защита иного имущества водяной и пенный пожарные стволы. Уже в 3:51 им удалось локализовать пожар и в 4:20 - полностью его ликвидировать.
Жилой дом, гараж и 2 других автомобиля не пострадали. Потерпевших также нет.
Предполагаемая причина пожара занесение открытого источника огня. Материальный ущерб устанавливается.
Сегодня особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное. Поездки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются.
После недели рекордно высоких температур октябрь решил вспомнить, что он – осенний месяц, и на выходных немного похолодает.
В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.
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