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21.10.2018  13:19   

В частном дворе Харькова сгорел автомобиль (ФОТО)

Предварительна версия – поджог.


// ГСЧС

Пожар произошел около четырех часов ночи 21 октября во дворе частного дома о улице Териховской. Там горел автомобиль ВАЗ 21104.

Когда спасатели прибыли на вызов, огонь охватил 6 кв.м автомобиля. Существовала серьезная угроза для расположенного почти вплотную одноэтажного жилого дома, гаража и еще двух автомобилей. Спасатели оперативно подали на тушение огня и защита иного имущества водяной и пенный пожарные стволы. Уже в 3:51 им удалось локализовать пожар и в 4:20 - полностью его ликвидировать.

Жилой дом, гараж и 2 других автомобиля не пострадали. Потерпевших также нет.

Предполагаемая причина пожара занесение открытого источника огня. Материальный ущерб устанавливается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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