Девушка на паркетнике снесла забор и протаранила стену дома на Сумской (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов вечера 20 октября на перекрестке улиц Сумской и Данилевского.
Автомобиль Mazda не вписался в поворот на высокой скорости и, сбив ограждения, «затормозил» в фасад магазина оператора мобильной связи.
К счастью, в тот момент на тротуаре не было пешеходов. Пострадавших в ДТП нет.
На девушку – водителя автомобиля Mazda патрульные полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП
В Нацполиции уточнили, что следственно-оперативная группа на ДТП не выезжала, была ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно.
Фото: Харьков 1654
Сегодня особенно привлекательным будет казаться все новое и неизведанное. Поездки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются.
После недели рекордно высоких температур октябрь решил вспомнить, что он – осенний месяц, и на выходных немного похолодает.
В Украине в третье воскресенье октября отмечают День работников пищевой промышленности.
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