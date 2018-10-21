Главная Новости Криминал и происшествия Девушка на паркетнике снесла забор и протаранила стену дома на Сумской (ФОТО)
21.10.2018  17:40   

Девушка на паркетнике снесла забор и протаранила стену дома на Сумской (ФОТО)

Авария произошла около десяти часов вечера 20 октября на перекрестке улиц Сумской и Данилевского.


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Автомобиль Mazda не вписался в поворот на высокой скорости и, сбив ограждения, «затормозил» в фасад магазина оператора мобильной связи.

К счастью, в тот момент на тротуаре не было пешеходов. Пострадавших в ДТП нет.

На девушку – водителя автомобиля Mazda патрульные полицейские составили административный протокол по ст. 124 КУоАП

В Нацполиции уточнили, что следственно-оперативная группа на ДТП не выезжала, была ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно.


Фото: Харьков 1654

Тэги:  дтп, харьков
 
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