Иномарка на литовских номерах раздавила сверху такси (ФОТО)

В ночь на 22 октбря на улице Академика Павлова, 319 столкнулись BMW и Daewoo службы такси 30-40.
По словам очевидцев, BMW резко выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и влетел в столб.
После этого машину отбросило, и она упала на Daewoo.
Предварительно сообщается о пострадавших. Официальная информация уточняется.
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