22.10.2018 08:19

Иномарка на литовских номерах раздавила сверху такси (ФОТО)

В ночь на 22 октбря на улице Академика Павлова, 319 столкнулись BMW и Daewoo службы такси 30-40.



// Харьков 1654

По словам очевидцев, BMW резко выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и влетел в столб.

После этого машину отбросило, и она упала на Daewoo.



Предварительно сообщается о пострадавших. Официальная информация уточняется.