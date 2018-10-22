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22.10.2018  08:19   

Иномарка на литовских номерах раздавила сверху такси (ФОТО)

В ночь на 22 октбря на улице Академика Павлова, 319 столкнулись BMW и Daewoo службы такси 30-40.


// Харьков 1654

По словам очевидцев, BMW резко выехал на встречную полосу движения, не справился с управлением и влетел в столб.

После этого машину отбросило, и она упала на Daewoo.

Предварительно сообщается о пострадавших. Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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