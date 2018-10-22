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22.10.2018  09:08   

ДТП на Окружной: ВАЗ неудачно «подгонял» Audi

Пострадавших в столкновении нет.


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Авария произошла около двух часов дня 21 октября на трассе Е-105477.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21043 нe придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Audi.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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