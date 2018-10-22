22.10.2018 09:08

ДТП на Окружной: ВАЗ неудачно «подгонял» Audi

Пострадавших в столкновении нет.



// Facebook

Авария произошла около двух часов дня 21 октября на трассе Е-105477.



По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21043 нe придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Audi.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.