ДТП на Окружной: ВАЗ неудачно «подгонял» Audi

Пострадавших в столкновении нет.
Авария произошла около двух часов дня 21 октября на трассе Е-105477.
По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21043 нe придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Audi.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Его вину определит суд.
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