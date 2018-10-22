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22.10.2018  10:03   

Вниманию водителей: на Белгородском шоссе – затор

Утром 22 октября в районе ресторана «Шервуд» произошла авария.


// Facebook

Как передает Depo.Харкив, сейчас сотрудники патрульной полиции оформляют материалы ДТП.

Рядом стоят три автомобиля с включенными аварийными сигналами - автомобиль Ford, паркетный джип и микроавтобус. Ни на одном из автомобилей не видно значительных повреждений.

На шоссе в направлении центра города образовалась пробка длиной около 300 метров.

Тэги:  дтп, харьков
 
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