Вниманию водителей: на Белгородском шоссе – затор

Утром 22 октября в районе ресторана «Шервуд» произошла авария.
Как передает Depo.Харкив, сейчас сотрудники патрульной полиции оформляют материалы ДТП.
Рядом стоят три автомобиля с включенными аварийными сигналами - автомобиль Ford, паркетный джип и микроавтобус. Ни на одном из автомобилей не видно значительных повреждений.
На шоссе в направлении центра города образовалась пробка длиной около 300 метров.
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Ночной дождь к утру закончится, небо просветлеет, но ненадолго. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером дождь начнется снова.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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