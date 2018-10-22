За сутки полиция зафиксировала почти 700 нарушений ПДД

Всего за сутки произошло 39 ДТП.
Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 39 ДТП
В результате аварий пострадали 5 человек.
Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 688 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.
За управление в нетрезвом виде составлен 31 административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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