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22.10.2018  11:12   

За сутки полиция зафиксировала почти 700 нарушений ПДД

Всего за сутки произошло 39 ДТП.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошло 39 ДТП

В результате аварий пострадали 5 человек.

Работниками патрульной полиции Харьковской области вынесено 688 постановлений за нарушение Правил дорожного движения.

За управление в нетрезвом виде составлен 31 административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ Национальной полиции
 Тэги:  дтп, нарушения пдд, харьков
 
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