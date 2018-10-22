Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом странный тип ворует туи (ФОТО, ВИДЕО)
22.10.2018  11:48   

Под Харьковом странный тип ворует туи (ФОТО, ВИДЕО)

В пригороде ищут преступника-неадеквата.


youtube.com

Как сообщает Город Х, в Лозовой в ночь на понедельник, 15 октября, неизвестный гражданин в бейсболке и наушниках вышел на проспект Победы и выдернул из клумбы две свежевысаженные молодые туи.

Человек взял деревца в обе руки и унес по аллее.

Безобразника засняла камера видеонаблюдения, установленная на столбе.

На записи видно, что вор пришел со стороны дома №15 второго микрорайона. Туда же он вернулся с трофеем.

Источник:   Город Х
 Тэги:  вырывает и ворует туи, харьков, лозовая
 
Версия для печати
 

Видео

Деньги на инсулин, реконструкцию скверов и ремонт школ. В Харькове прошла сессия горсовета
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 