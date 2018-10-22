22.10.2018 11:48

Под Харьковом странный тип ворует туи (ФОТО, ВИДЕО)

В пригороде ищут преступника-неадеквата.



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Как сообщает Город Х, в Лозовой в ночь на понедельник, 15 октября, неизвестный гражданин в бейсболке и наушниках вышел на проспект Победы и выдернул из клумбы две свежевысаженные молодые туи.

Человек взял деревца в обе руки и унес по аллее.

Безобразника засняла камера видеонаблюдения, установленная на столбе.

На записи видно, что вор пришел со стороны дома №15 второго микрорайона. Туда же он вернулся с трофеем.