Под Харьковом странный тип ворует туи (ФОТО, ВИДЕО)

В пригороде ищут преступника-неадеквата.
Как сообщает Город Х, в Лозовой в ночь на понедельник, 15 октября, неизвестный гражданин в бейсболке и наушниках вышел на проспект Победы и выдернул из клумбы две свежевысаженные молодые туи.
Человек взял деревца в обе руки и унес по аллее.
Безобразника засняла камера видеонаблюдения, установленная на столбе.
На записи видно, что вор пришел со стороны дома №15 второго микрорайона. Туда же он вернулся с трофеем.
Звезды готовы порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными. Не исключено получение прибыли: какие-то из ваших проектов способны принести дивиденды.
Ночной дождь к утру закончится, небо просветлеет, но ненадолго. Первая половина дня пройдет без осадков, а вечером дождь начнется снова.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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