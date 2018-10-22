Мужчина поиграл с огнем: плюс сигарета, минус дом (ФОТО)

В пригороде неосторожность при курении стоила потери жилья.
Как сообщает ГУ ГСЧС, 21 октября в 11:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в переулке 2-м Школьном, 7 в поселке Малиновка Чугуевского района.
Когда к месту вызова прибыли спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части, деревянный дом горел на площади 40 кв.м.
В задымленном коридоре неподалеку от входной двери находился хозяин. Спасатели помогли ему покинуть опасную зону и он не пострадал.
В 12:20 состоялась локализация пожара и в 14:40 ее ликвидация.
Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
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