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22.10.2018  12:19   

Мужчина поиграл с огнем: плюс сигарета, минус дом (ФОТО)

В пригороде неосторожность при курении стоила потери жилья.


//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 21 октября в 11:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в переулке 2-м Школьном, 7 в поселке Малиновка Чугуевского района.

Когда к месту вызова прибыли спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части, деревянный дом горел на площади 40 кв.м. 

В задымленном коридоре неподалеку от входной двери находился хозяин. Спасатели помогли ему покинуть опасную зону и он не пострадал.

В 12:20 состоялась локализация пожара и в 14:40 ее ликвидация.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

 

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  спалил дом, курение, харьков
 
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