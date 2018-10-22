22.10.2018 12:19

Мужчина поиграл с огнем: плюс сигарета, минус дом (ФОТО)

В пригороде неосторожность при курении стоила потери жилья.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 21 октября в 11:17 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме в переулке 2-м Школьном, 7 в поселке Малиновка Чугуевского района.



Когда к месту вызова прибыли спасатели 50-й Государственной пожарно-спасательной части, деревянный дом горел на площади 40 кв.м.

В задымленном коридоре неподалеку от входной двери находился хозяин. Спасатели помогли ему покинуть опасную зону и он не пострадал.



В 12:20 состоялась локализация пожара и в 14:40 ее ликвидация.



Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.