22.10.2018 12:46

Неосторожный мужчина упал на пути в метрополитене

Упавший харьковчанин отделался легким испугом.



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Как сообщает Харьковский метрополитен, в 12:16 на станции «Индустриальная» мужчина из-за собственной неосторожности упал на путь.



С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажир был оперативно выведен на платформу.



Сбоя графика движения поездов не было.