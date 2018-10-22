Неосторожный мужчина упал на пути в метрополитене

Упавший харьковчанин отделался легким испугом.
Как сообщает Харьковский метрополитен, в 12:16 на станции «Индустриальная» мужчина из-за собственной неосторожности упал на путь.
С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажир был оперативно выведен на платформу.
Сбоя графика движения поездов не было.
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