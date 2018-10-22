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22.10.2018  12:46   

Неосторожный мужчина упал на пути в метрополитене

Упавший харьковчанин отделался легким испугом.


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Как сообщает Харьковский метрополитен, в 12:16 на станции «Индустриальная» мужчина из-за собственной неосторожности упал на путь.

С контактного рельса было снято напряжение, сотрудниками метрополитена пассажир был оперативно выведен на платформу.

Сбоя графика движения поездов не было.

Тэги:  метро, чп, харьков, падение
 
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