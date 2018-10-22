22.10.2018 14:32

Автоворы разгуливали по Харькову с аккумулятором в руках

Патрульные обнаружили граждан, вероятно причастных к краже.



// Патрульная полиция

Днем 21 октября полицейские получили сообщение о неизвестных, которые шли по проспекту Льва Ландау с аккумулятором в руках.

Также в это время полицейские получили информацию о краже аккумулятора на проспекте Героев Сталинграда.



По указанному адресу патрульные обнаружили трех мужчин, которые подпадали под описание заявителя.



Кроме аккумулятора, у граждан находились две автомобильные магнитолы и музыкальные колонки. На вопрос, кому принадлежат вещи, мужчины ответить не смогли.

Вопрос о причастности задержанных мужчин к краже будут выяснять следователи.