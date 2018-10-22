Автоворы разгуливали по Харькову с аккумулятором в руках

Патрульные обнаружили граждан, вероятно причастных к краже.
Днем 21 октября полицейские получили сообщение о неизвестных, которые шли по проспекту Льва Ландау с аккумулятором в руках.
Также в это время полицейские получили информацию о краже аккумулятора на проспекте Героев Сталинграда.
По указанному адресу патрульные обнаружили трех мужчин, которые подпадали под описание заявителя.
Кроме аккумулятора, у граждан находились две автомобильные магнитолы и музыкальные колонки. На вопрос, кому принадлежат вещи, мужчины ответить не смогли.
Вопрос о причастности задержанных мужчин к краже будут выяснять следователи.
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