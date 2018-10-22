Для трех харьковчан под хмельком кровать и диван чудом не стали последним пристанищем (ФОТО)

Семейную пару пришлось искать в дымном цоколе хрущевки.
Как сообщает ГУ ГСЧС 21 октября из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности и неосторожного обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии произошли пожары, которые едва не унесли жизни 3-х человек.
Людей спасли неравнодушные соседи, вовремя сообщившие о пожаре и быстрая реакция пожарных.
Первый пожар случился в 16:17 в квартире на девятом этаже жилого двенадцатиэтажного дома на улице Полевой, 4 в Слободском районе Харькова.
Там горел матрац на площади 2 кв.м., на котором отдыхала женщина, 1973 года рождения.
Прямо на кровати ее нашли спасатели и немедленно вынесли на свежий воздух.
Во втором случае пожар произошел в квартире на цокольном этаже жилой пятиэтажки на улице Сергея Есенина, 14, где находилось супруги: мужчина 1969 года рождения и женщина 1967 года.
У них горел диван площадью 2 кв.м.
Спасатели нашли их в полностью задымленном доме и сразу вывели наружу.
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