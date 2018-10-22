Главная Новости Криминал и происшествия Для трех харьковчан под хмельком кровать и диван чудом не стали последним пристанищем (ФОТО)
22.10.2018  13:49   

Для трех харьковчан под хмельком кровать и диван чудом не стали последним пристанищем (ФОТО)

Семейную пару пришлось искать в дымном цоколе хрущевки.


//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС 21 октября из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности и неосторожного обращение с огнем при курении в нетрезвом состоянии произошли пожары, которые едва не унесли жизни 3-х человек. 

Людей спасли неравнодушные соседи, вовремя сообщившие о пожаре и быстрая реакция пожарных.

Первый пожар случился в 16:17 в квартире на девятом этаже жилого двенадцатиэтажного дома на улице  Полевой, 4 в Слободском районе Харькова. 

Там горел матрац на площади 2 кв.м., на котором отдыхала женщина, 1973 года рождения. 

Прямо на кровати ее нашли спасатели и немедленно вынесли на свежий воздух.

Во втором случае пожар произошел в квартире на цокольном этаже жилой пятиэтажки на улице Сергея Есенина, 14, где находилось супруги: мужчина 1969 года рождения и женщина 1967 года. 

У них горел диван площадью 2 кв.м. 

Спасатели нашли их в полностью задымленном доме и сразу вывели наружу.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасение, харьков
 
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