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22.10.2018  14:49   

Замыкание в гараже чуть не погубило все домашнее хозяйство (ФОТО)

Под Харьковом спасатели предотвратили крупный пожар.


//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня, 22 октября 2018 года в 00:03 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице  Полевой, 12 в селе Протопоповка Дергачевского района.

 К месту вызова прибыли спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольцы местной пожарной команды поселка Березовское. 

На момент их прибытия огнем был охвачен гараж на площади 40 кв.м. 

Также была угроза переброски пламени на одноэтажный жилой дом, стоявший на расстоянии 4 м от гаража. 

Спасатели приняли все возможные меры по оперативному тушению пожара и защиты жилища. 

В 00:35 угроза жилью была нивелирована, в 01:25 пожар полностью укрощен.

 Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электрической сети.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  потушили пожар, харьков
 
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