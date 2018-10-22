22.10.2018 14:49

Замыкание в гараже чуть не погубило все домашнее хозяйство (ФОТО)

Под Харьковом спасатели предотвратили крупный пожар.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня, 22 октября 2018 года в 00:03 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Полевой, 12 в селе Протопоповка Дергачевского района.



К месту вызова прибыли спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольцы местной пожарной команды поселка Березовское.

На момент их прибытия огнем был охвачен гараж на площади 40 кв.м.

Также была угроза переброски пламени на одноэтажный жилой дом, стоявший на расстоянии 4 м от гаража.

Спасатели приняли все возможные меры по оперативному тушению пожара и защиты жилища.

В 00:35 угроза жилью была нивелирована, в 01:25 пожар полностью укрощен.



Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электрической сети.