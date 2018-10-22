Замыкание в гараже чуть не погубило все домашнее хозяйство (ФОТО)

Под Харьковом спасатели предотвратили крупный пожар.
Как сообщает ГУ ГСЧС, сегодня, 22 октября 2018 года в 00:03 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Полевой, 12 в селе Протопоповка Дергачевского района.
К месту вызова прибыли спасатели 64-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольцы местной пожарной команды поселка Березовское.
На момент их прибытия огнем был охвачен гараж на площади 40 кв.м.
Также была угроза переброски пламени на одноэтажный жилой дом, стоявший на расстоянии 4 м от гаража.
Спасатели приняли все возможные меры по оперативному тушению пожара и защиты жилища.
В 00:35 угроза жилью была нивелирована, в 01:25 пожар полностью укрощен.
Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электрической сети.
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