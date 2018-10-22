На упавшую на дороге женщину наехал Mersedes

Авария произошла вечером 21 октября возле села Шестаково.
40-летняя жительница района переходила трассу, подвернула ногу и упала на дороге.
Водитель ехавшего по трассе автомобиля Mersedes не успел затормозить и наехал на женщину.
С закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги пострадавшую доставили в больницу скорой и неотложной помощи.
Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
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