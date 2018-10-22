22.10.2018 14:55

На упавшую на дороге женщину наехал Mersedes

Авария произошла вечером 21 октября возле села Шестаково.



// Facebook

40-летняя жительница района переходила трассу, подвернула ногу и упала на дороге.

Водитель ехавшего по трассе автомобиля Mersedes не успел затормозить и наехал на женщину.

С закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги пострадавшую доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции.