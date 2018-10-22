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22.10.2018  14:55   

На упавшую на дороге женщину наехал Mersedes

Авария произошла вечером 21 октября возле села Шестаково.


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40-летняя жительница района переходила трассу, подвернула ногу и упала на дороге.

Водитель ехавшего по трассе автомобиля Mersedes не успел затормозить и наехал на женщину.

С закрытой черепно-мозговой травмой и переломом ноги пострадавшую доставили в  больницу скорой и неотложной помощи.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Тэги:  дтп, харьков
 
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