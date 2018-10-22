Пирожки с наркотиками не попали на стол осужденным (ФОТО)

Запрещенный продукт не удалось пронести мимо бдительных сотрудников СИЗО.
Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 19 октября 2018, сотрудники Харьковского СИЗО при проверке содержимого посылки, поступившей заключенному С. от гражданина К., было изъято 7 пирожков, ягодная начинка которых содержала наркотическое вещество, похожее на наркотическое.
Составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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