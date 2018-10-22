22.10.2018 15:19

Пирожки с наркотиками не попали на стол осужденным (ФОТО)

Запрещенный продукт не удалось пронести мимо бдительных сотрудников СИЗО.



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Как сообщает Криминально-исполнительная служба, 19 октября 2018, сотрудники Харьковского СИЗО при проверке содержимого посылки, поступившей заключенному С. от гражданина К., было изъято 7 пирожков, ягодная начинка которых содержала наркотическое вещество, похожее на наркотическое.



Составлены соответствующие материалы и сообщено в Новобаварский отдел полиции ГУНП в Харьковской области для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.