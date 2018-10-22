На Салтовке спасли кота-любителя вентиляции, застрявшего в стене (ФОТО, ВИДЕО)

Волонтеры спасли несчастное животное.
Как сообщают в социальных сетях в Харькове волонтеры спасли застрявшего в стене многоэтажки кота.
Инцидент приключился на улице Дружбы народов, 281.
Как пишут волонтеры, это не первый случай в их работе, когда кот застревает в вентиляционном канале подъезда.
Хозяйский кот Джонни попал в шахту с крыши и оказался за стеной на одном из этажей. Хозяин пытался достать его одеялом, но не смог и попросил помощи.
Как отмечают любители животных, "в таких случаях не обойтись без дрели и подручных средств вроде шнура, чтобы отмерить уровень, где находится животное. В нашем случае кот испугался звука перфоратора и перебрался на этаж ниже, но достать его нам удалось".
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