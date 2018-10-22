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22.10.2018  16:31   

Горевшим под Харьковом зернохранилищем занялась полиция

Кому-то из сотрудников предприятия придется ответить за халатность


// Нацполиция

Напомним, в ночь на 21 октября загорелись складские помещения на территории агрофирмы, расположенной в поселке Гавриловка Барвенковского района. Пожар возник в складских помещениях, где хранились семена подсолнечника. Огонь быстро перекинулся на соседний склад с зерном пшеницы.

Предварительно установлено, что огнем уничтожено 1795 тонн семян подсолнечника и 1679 тонн зерна пшеницы. В результате происшествия пострадавших нет.

Сведения о данном факте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, полиция, уголовное дело, харьков
 
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