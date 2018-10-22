Студенты-марроканцы варили наркотики в квартире в центре Харькова

Когда полиция пришла по вызову соседей, граждане Марокко оказали им сопротивление.
В районный отдел поступило сообщение от жителей дома по улице Максимилиановская (бівшая Ольмнского). Они жаловались на шум и крики из соседней квартиры, а также явно ощутимый специфический запах наркотических веществ.
Полицейским, прибывшим по вызову, двери указанной квартиры открыли двое иностранцев. Увидев правоохранителей, они сразу начали оказывать сопротивление. Один из них нанес удар кулаком работнику полиции в лицо.
Как было установлено, злоумышленниками оказались граждане Марокко 25 и 21 лет, которые учатся в Харькове. На месте происшествия полицейские обнаружили 5 полиэтиленовых пакетов и стеклянную банку с наркотическим веществом.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
По указанным фактам открыты два уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.
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