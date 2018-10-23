23.10.2018 09:14

Микроавтобус снес забор под светящимся мостом на Гагарина

Авария произошла 22 октября около 22:40 на проспекте Гагарина, 39.



// Патрульная полиция

Водитель автомобиля KIA Pregio не справился с управлением и врезался в секцию разграничительной забора, сообщили в Патрульной полиции.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля KIA патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.



Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.