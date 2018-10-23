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23.10.2018  09:14   

Микроавтобус снес забор под светящимся мостом на Гагарина

Авария произошла 22 октября около 22:40 на проспекте Гагарина, 39.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля KIA Pregio не справился с управлением и врезался в секцию разграничительной забора, сообщили в Патрульной полиции.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля KIA патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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