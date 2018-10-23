Микроавтобус снес забор под светящимся мостом на Гагарина

Авария произошла 22 октября около 22:40 на проспекте Гагарина, 39.
Водитель автомобиля KIA Pregio не справился с управлением и врезался в секцию разграничительной забора, сообщили в Патрульной полиции.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля KIA патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Собранный материал в дальнейшем будет передан в суд.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
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