23.10.2018 09:38

Пассажира с веселой травой задержал четырехлапый пограничник (ФОТО)

На Южном вокзале Харькова служебный пес помог выявить вещество, похожее на наркотическое.



// Госпогранслужба

Сегодня ночью в одном из помещений вокзала пограничная собака заинтересовалась вещами одного из пассажиров.

В ходе осмотра вещей 43-летнего украинца правоохранители обнаружили два бумажных и один полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Общий вес обнаруженного составила 40 грамм.



Сейчас зелье изъято и вместе с владельцем передано сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.