Пассажира с веселой травой задержал четырехлапый пограничник (ФОТО)

На Южном вокзале Харькова служебный пес помог выявить вещество, похожее на наркотическое.
Сегодня ночью в одном из помещений вокзала пограничная собака заинтересовалась вещами одного из пассажиров.
В ходе осмотра вещей 43-летнего украинца правоохранители обнаружили два бумажных и один полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Общий вес обнаруженного составила 40 грамм.
Сейчас зелье изъято и вместе с владельцем передано сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
влажн.:
давл.:
ветер: