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23.10.2018  09:38   

Пассажира с веселой травой задержал четырехлапый пограничник (ФОТО)

На Южном вокзале Харькова служебный пес помог выявить вещество, похожее на наркотическое.


// Госпогранслужба

Сегодня ночью в одном из помещений вокзала пограничная собака заинтересовалась вещами одного из пассажиров.

В ходе осмотра вещей 43-летнего украинца правоохранители обнаружили два бумажных и один полиэтиленовый пакет с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения. Общий вес обнаруженного составила 40 грамм.

Сейчас зелье изъято и вместе с владельцем передано сотрудникам Национальной полиции. Продолжается экспертиза.

Источник:   Восточное управление ГПСУ
 Тэги:  наркотики, пограничники, харьков
 
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