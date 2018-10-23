23.10.2018 09:54

В пятиэтажке на Салтовке горела квартира, у жильцов сильные ожоги

Пожар в квартире на втором этаже жилой пятиэтажки на Юбилейном проспекте, 59б начался около половины седьмого вечера 22 октября.



// ГСЧС

Возгорание произошло на кухне, где горел пол, плита и был разлит спирт на площади 3 кв.м.

Когда пожарные прибыли на место, 35-летняя хозяйка квартиры месте с 49-летним знакомым уже потушили возгорание.

Во время самостоятельного тушения пожара они получили ожоги. Больше всего пострадал мужчина, у которого повреждено почти 60% тела.

Сейчас оба пострадавших госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи.



По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.