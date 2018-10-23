Главная Новости Криминал и происшествия В пятиэтажке на Салтовке горела квартира, у жильцов сильные ожоги
23.10.2018  09:54   

В пятиэтажке на Салтовке горела квартира, у жильцов сильные ожоги

Пожар в квартире на втором этаже жилой пятиэтажки на Юбилейном проспекте, 59б начался около половины седьмого вечера 22 октября.


// ГСЧС

Возгорание произошло на кухне, где горел пол, плита и был разлит спирт на площади 3 кв.м.

Когда пожарные прибыли на место, 35-летняя хозяйка квартиры месте с 49-летним знакомым уже потушили возгорание.

Во время самостоятельного тушения пожара они получили ожоги. Больше всего пострадал мужчина, у которого повреждено почти 60% тела.

Сейчас оба пострадавших госпитализированы в больницу скорой и неотложной помощи.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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