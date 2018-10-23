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23.10.2018  10:50   

Спасатели ликвидировали арсенал снарядов Второй мировой (ФОТО)

Под Харьковом пиротехники уничтожили 21 боеприпас.


//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 22 октября пиротехнические группы ГУ ГСЧС  и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны

Они были обнаружены в Красноградском, Изюмском, Волчанский и  Валковском районах области. 

Всего было разминирован 21 боеприпас, из которых 2 артснаряда разного калибра, 16 минометных мин калибра 50 мм, 3 ручных гранаты РГ-42, М-39 и Ф-1.

 Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

 ГУ ДСНС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

 - ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

 - обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».

 

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  спасатели, ликвидация снарядов, харьков
 
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