23.10.2018 10:50

Спасатели ликвидировали арсенал снарядов Второй мировой (ФОТО)

Под Харьковом пиротехники уничтожили 21 боеприпас.



//kharkiv.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ ГСЧС, 22 октября пиротехнические группы ГУ ГСЧС и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны

Они были обнаружены в Красноградском, Изюмском, Волчанский и Валковском районах области.

Всего было разминирован 21 боеприпас, из которых 2 артснаряда разного калибра, 16 минометных мин калибра 50 мм, 3 ручных гранаты РГ-42, М-39 и Ф-1.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.



ГУ ДСНС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:



- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;



- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».