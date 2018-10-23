Спасатели ликвидировали арсенал снарядов Второй мировой (ФОТО)

Под Харьковом пиротехники уничтожили 21 боеприпас.
Как сообщает ГУ ГСЧС, 22 октября пиротехнические группы ГУ ГСЧС и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины проводили мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны
Они были обнаружены в Красноградском, Изюмском, Волчанский и Валковском районах области.
Всего было разминирован 21 боеприпас, из которых 2 артснаряда разного калибра, 16 минометных мин калибра 50 мм, 3 ручных гранаты РГ-42, М-39 и Ф-1.
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
ГУ ДСНС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ГСЧС по номеру «101».
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
Ночью в восточной части области дождь, остальная часть суток пройдет без существенных осадков.
В 1994 году на просторах СНГ появился День работника рекламы – праздник всех рекламистов, маркетологов и пиарщиков.
влажн.:
давл.:
ветер: