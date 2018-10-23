23.10.2018 11:49

Черный дровосек сядет из-за нелюбви к семи соснам (ФОТО)

Мужчина, незаконно рубивший хвойные деревья, пойман на горячем.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, в дежурную часть Боровского отделения полиции Изюмского ОП ГУНП в Харьковской области поступило сообщение помощника лесничего Боровского лесничества о том, что вблизи села Подлиман неизвестный незаконно рубит лес.



При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа задержала 28-летнего мужчину, который с помощью бензопилы срезал деревья.



Работники полиции также обнаружили в лесном массиве 7 спиленных сосен.

Черный лесоруб нанес ущерб государству на сумму более 19 000 гривен.



По данному факту открыто уголовное производство по ст. 246 (незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за совершение данного преступления предусматривает тюремное заключение сроком на 3 года.