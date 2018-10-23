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23.10.2018  12:12   

Тройное ДТП: Московский проспект оказался слишком мал для трех легковушек (ФОТО)

Госпитализирован водитель Renault.


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Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции  23.10.2018 около 10:30 патрульным поступило сообщение о ДТП на Московском проспекте, 38.

По предварительной информации, участниками аварии стали автомобили "Renault Symbol", "BYD F-3" и "FORD FIESTA".

В результате ДТП пострадал водитель "Renault Symbol", которого медики госпитализировали в больницу.

Для оформления происшествия и установления всех обстоятельств патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа.

Тэги:  тройное дтп, московский проспект, харьков
 
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