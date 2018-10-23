23.10.2018 14:12

Телефонные мошенники обманули старика и старушку на 7 000 долларов

В Харькове в течение суток аферисты облегчили карманы двух обманутых харьковчан.



facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, 22 октября в 4:20 в Московский отдел полиции обратился 64-летний житель района и сообщил, что ночью на его стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина. Он рассказал, что брат потерпевшего попал в ДТП и заявил, что для его не привлечения к уголовной ответственности нужны деньги. После этого в квартиру заявителя пришел человек, которому он передал деньги в сумме 6000 долларов США. В дальнейшем было установлено, что брат обманутого гражданина в полицию не доставлялся.



Аналогичное происшествие случилось в Шевченковском районе. В данном случае мошенники завладели средствами и ювелирными украшениями 77-летней харьковчанки. Злоумышленники действовали по той же схеме. Позвонили ночью на стационарный телефон и сообщили об аварии с участием сына и внука потерпевшей. За положительное "решение проблем с законом» женщина отдала двум неизвестным лицам тысячу долларов США и изделия из золота.



По указанным фактам открыты уголовные производства по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.



Полиция в очередной раз обращается к гражданам и напоминает алгоритм действий при получении таких сообщений. Первое и самое главное правило - прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь. Если телефон отключен, постарайтесь связаться с коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации. Если вы разговариваете с «представителем» правоохранительных органов, спросите, из которого он отделения полиции. После звонка следует набрать «102», узнать номер дежурной части данного отделения и поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда.



Обо всех случаях телефонных мошенничеств необходимо обязательно сообщать в полицию по телефону «102». Будьте бдительны и внимательны, берегите свое здоровье и сбережения.